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Компания Microsoft выпустила Microsoft Edge WebView2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:09
  • Просмотров: 93

Сегодня Microsoft выпустила Edge WebView2 для Win32 C/C ++. Релиз Edge WebView2 позволит разработчики использовать его в готовых к эксплуатации приложениях Win32 C/C ++, и они поддерживаются в существующих версиях Windows. Microsoft также объявила, что скоро выпустит .NET и WinUI 3.

Кроме того, с каждым крупным обновлением Microsoft Edge Stable вы можете ожидать обновленный SDK WebView2 с новыми API.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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