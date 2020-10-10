Microsoft выпустила Windows 10 October 2020 Update
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:33
- Просмотров: 219
Компания Microsoft выпустила Windows 10 October 2020 Update.
Если вы хотите узнать, как получить обновление, посетите этот пост в блоге, чтобы узнать больше.
Вот что нового в Windows 10 October 2020 Update
Microsoft Edge
С этим обновлением поставляется последняя и лучшая версия нового Microsoft Edge. С момента запуска в январе Microsoft наблюдала феноменальный рост, и компания очень рада, что он включен в это обновление. Если вы еще не пробовали новый Microsoft Edge, вам следует запустить его и попробовать, так как Microsoft создала лучший браузер с большей производительностью, большей конфиденциальностью и большей ценностью во время просмотра. Если вы уже пользуетесь новым браузером, значит, вы воочию убедились, насколько он быстр, и каждые шесть недель Microsoft добавляет новые замечательные функции. Попробуйте коллекции, чтобы легко сохранять и делиться контентом, который вы найдете в Интернете. Он идеально подходит для шоппинга на каникулах, школьных исследований и даже для планирования весеннего похода следующей весной. И это работает как на ПК, так и на мобильных устройствах, поэтому вы всегда будете синхронизированы. Microsoft также добавила сравнение цен, чтобы вы могли легко найти лучшую цену, когда добавляете товар в коллекцию, как раз вовремя для праздничных покупок. На самом деле, Microsoft с гордостью может сказать, что Microsoft Edge - лучший браузер для покупок в этот праздничный сезон.
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С этим обновлением вы также получаете следующие новые, эксклюзивные функции Windows 10 для Microsoft Edge:
• Alt + Tab = быстрый способ доступа к вашим приложениям и веб-вкладкам. С помощью этого удобного сочетания клавиш вы можете не только легко получить доступ к приложениям, открытым на рабочем столе, но и получить доступ к открытым вкладкам в Microsoft Edge;
• Все вкладки, которые вы искали. Если вам нравится удобство закрепления любимых веб-сайтов на панели задач, вам понравится эта новая функция. Теперь, когда вы наводите курсор на иконку веб-сайта, вы видите все открытые вкладки этого сайта;
Обновление обновлений из меню Пуск на панели задач и многое другое
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• Обновление меню Пуск. Меню Пуск имеет более обтекаемый дизайн. Единый, частично прозрачный фон для плиток создает прекрасную сцену для переработанных иконок приложений, таких как Калькулятор, Почта и Календарь. Этот изысканный дизайн меню Пуск н отлично смотрится как в темных, так и в светлых темах, но если вы ищете всплеск цвета, сначала обязательно включите темную тему Windows, а затем включите «Отображать цвет элементов на следующих поверхностях» для «В меню Пуск, на панели задач и в центре уведомлений» в Настройки > Персонализация> Цвета , чтобы элегантно применить свой цвет элементов к рамке меню Пуск и плиткам;
• Плавное приложение Настройки. Приложение Настройки продолжает становиться более надежным местом для доступа к информации о безопасности и устройстве. Кроме того, теперь, когда вы переходите в Настройки> Система> Дисплей, «Дополнительные параметры дисплея», вы можете изменить частоту обновления дисплея. Более высокая частота обновления обеспечивает более плавное движение визуальных элементов, и в зависимости от того, какой у вас дисплей или монитор, вы действительно сможете её увеличить – обеспечивая великолепный игровой опыт;
• Устранение тост-уведомления для устройств 2-в-1. Устройства 2-в-1 теперь естественным образом переключаются по умолчанию на новый планшетный опыт без тост-уведомления, которое просит вас переключиться в режим планшета, когда вы отсоединяете клавиатуру, помогая вам оставаться в своем потоке;
• Заметные уведомления. Новые логотипы приложений в верхней части уведомлений теперь упрощают идентификацию их происхождения. А новый значок «X отмечает точку» позволяет быстро щелкнуть, закрыть и вернуться к нему;
• Панель задач настроена по вашему вкусу. Вам понравится более чистый, персонализированный и готовый к работе опыт out-of-box панели задач, специально разработанной для вас - меньше беспорядка и больше контента, который вам понравится. (Этот опыт ограничен сценариями создания новой учетной записи или первого входа в систему;)
Обновления для коммерческих и образовательных клиентов
Помимо более удобного взаимодействия с пользователем, коммерческие клиенты и клиенты из образовательных учреждений также получают повышенную безопасность и управление. Обновления функций включают более детальный контроль в Mobile Device Management (MDM), усиленную защиту входа с улучшенной безопасностью входа и безопасность на основе виртуализации для Microsoft Edge и Office. Независимо от того, работают ли люди или учатся на месте или удаленно, ИТ-специалисты и конечные пользователи получат более простой и безопасный опыт работы с последней версией Windows 10 Pro или Windows 10 Education.
• Упрощенное управление устройством. Mobile Device Management (MDM) теперь включает политику локальных пользователей и групп, которая предоставляет администраторам те же возможности, что и локальная групповая политика;
• Более безопасный биометрический вход. Благодаря улучшенной безопасности входа Windows Hello3теперь предлагает дополнительную поддержку безопасности на основе виртуализации для определенных датчиков отпечатков пальцев и лиц, которая защищает, изолирует и обеспечивает безопасность биометрических данных аутентификации пользователя;
• Более надежная защита приложений. Windows Defender Application Guard (WDAG) теперь помогает защитить Microsoft 3655, а также Microsoft Edge с помощью уникальной стратегии аппаратной изоляции. WDAG защищает корпоративные данные, открывая сайты и файлы Office из ненадежных источников в виртуализированном контейнере;
• Персонализированная страница вкладки в новом Microsoft Edge. ИТ-администраторы могут помочь сотрудникам, студентам и учителям персонализировать свою страницу новой вкладки с помощью Microsoft 365. Теперь люди могут быстрее получить доступ к своим файлам и любимым приложениям Microsoft 365, просто открыв новую вкладку в своем браузере. Чтобы узнать больше о том, что это обновление означает для ИТ-специалистов, посетите этот пост в блоге;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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