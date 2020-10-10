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Список известных проблем в Windows 10 October 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:47
  • Просмотров: 0

Windows 10 October 2020 Update имеет несколько известных проблем.

Вот полный список известных проблем:

• Ошибки или проблемы во время или после обновления устройств с помощью некоторых аудиодрайверов Conexant;
• Ошибки или проблемы во время или после обновления устройств с помощью аудиодрайверов Conexant ISST;
• Проблемы при использовании Microsoft IME для японского или китайского языков;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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