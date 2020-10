Компания Microsoft выпустила обновления для Windows 10 версий 1909, 1903 и 1809.Вот список исправлений 18362.1171 и 18363.1171:• Исправлена проблема с использованием предпочтений групповой политики для настройки домашней страницы в Internet Explorer;• Позволяет администраторам использовать групповую политику для включения функции «Сохранить объект как» для пользователей в режиме Microsoft Edge IE;• Исправлена проблема с ненадежными переходами по URL-адресам из Internet Explorer 11, открывая их в Microsoft Defender Application Guard с помощью Microsoft Edge;• Исправлена проблема, которая возникала при использовании полного набора инструментов разработчика в Microsoft Edge для удаленной отладки на устройстве с Windows 10;• Исправлена проблема, которая отображала черный экран для пользователей Windows Virtual Desktop (WVD) при попытке входа в систему;• Исправлена проблема, которая могла помешать пользователю Microsoft Xbox Game Pass играть в некоторые игры, в которые можно играть;• Исправлена проблема, из-за которой на экране ничего не отображалось в течение пяти или более минут во время сессии Remote Desktop Protocol (RDP);• Исправлена проблема с надежностью, из-за которой экран постоянно мигал;• Исправлена проблема с Dynamic Data Exchange (DDE), которая вызывала утечку памяти, когда несколько клиентов подключались к одному серверу;• Исправлена проблема, из-за которой приложение временно переставало отвечать на запросы, что приводило к дополнительным операциям z-order, влияющим на свойство окна Window.Topmost;• Исправлена проблема, из-за которой DDE-приложения могли перестать работать;• Исправлена проблема, которая возникала, когда вы впервые входили в учетную запись или разблокировали существующую сессию пользователя с помощью Remote Desktop Services (RDS). Если вы вводили неправильный пароль, текущая раскладка клавиатуры неожиданно изменялась на системную раскладку клавиатуры по умолчанию. Это изменение раскладки клавиатуры может привести к сбою дополнительных попыток входа в систему или привести к блокировке учетных записей в доменах с низкими порогами блокировки учетных записей;• Исправлена проблема с объектом групповой политики (GPO) CleanupProfiles. После обновления операционной системы, когда вы настраивали объект групповой политики CleanupProfiles, он не мог удалить неиспользуемые профили пользователей;• Исправлена проблема, которая отображала неправильную частоту процессора для некоторых процессоров;• Исправлена проблема с производительностью, которая возникала, когда PowerShell читала реестр, чтобы проверить, находится ли в реестре раздел реестра ScriptBlockLogging;• Исправлена проблема, которая случайным образом изменяла смещение времени формата времени, возвращаемого командой WMIC.exe OS Get localdatetime/ value;• Исправлена проблема, которая не позволяла Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) назначать подписи Microsoft Outlook;• Исправлена проблема, из-за которой устройства, присоединенные к Hybrid Azure Active Directory, не обновляли информацию портала при изменении имени устройства или версии Windows;• Исправлена проблема, из-за которой Windows переставала работать и выдавала ошибку 0x17. Эта проблема возникала, когда включена Windows Defender Device Guard и драйвер загружен с заголовком 4K Microsoft Portable Executable (PE);• Добавляет нового поставщика Microsoft Event Tracing for Windows (ETW) с именем «Microsoft-Antimalware-UacScan». Этот поставщик ETW сообщает подробные сведения о контексте для каждого запроса User Account Control (UAC) в манифесте поставщика ETW;• Исправлена проблема, из-за которой порт USB-принтера исчезал после перезагрузки при выключенном питании устройства принтера;• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки 0xd1 в msiscsi.sys. Эта проблема возникала при перемещении некоторых массивов с одного узла кластера на другой;• Исправлена проблема, из-за которой Центр обновления Windows и Microsoft Store не могли подключаться к одноранговым узлам через виртуальные частные сети (VPN) для загрузки;• Добавляет функциональность, которая показывает предварительный просмотр функций и возможностей, включенных в обновление, когда новое обновление предлагается вашему устройству. На странице Центра обновления Windows (Пуск> Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows) есть опция «Посмотреть, что в этом обновлении»;• Добавляет поддержку протоколов Transport Layer Security (TLS) 1.1 и 1.2 при подключении к SQL Server с помощью поставщиков данных в Windows Defender Application Control (WDAC);• Исправлена проблема с SQL Server, которая могла вызвать проблемы с производительностью, если вы настраивали поставщика Linked Server для загрузки вне процесса;• Исправлена проблема, которая могла снизить производительность Windows и помешать запуску службы LanmanServer, когда стороннее программное обеспечение использовало кастомные элементы управления файловой системой LanmanServer (FSCTL);• Исправлена проблема с дедупликацией, которая вызывала долгое время ожидания в Cluster Shared Volumes (CSV) Resilient File System (ReFS);• Исправлена проблема, которая могла препятствовать правильной работе некоторых приложений. Это происходило, когда вы публиковали их как приложения Remote Application Integrated Locally (RAIL) с помощью RDS и меняли прикрепление для окна AppBar;• Исправлена проблема с взаимоблокировкой в драйвере Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCPIP), которая приводила к тому, что операционная система переставала работать или переставала отвечать на запросы;• Исправлена проблема, из-за которой Routing and Remote Access Service (RRAS) переставала отвечать на запросы новых подключений. Однако RRAS продолжала работать для существующих подключений;• Исправлена проблема, из-за которой Microsoft Management Console (MMC) администратора RRAS переставала отвечать на запросы случайным образом при выполнении административных задач или при запуске;• Улучшает Windows Server Storage Migration Service за счет:• Добавления проверки инвентаря;• Улучшения производительности ретрансфера;• Решения множества проблем, включая проблемы с надежностью;• Проверки того, что на исходных компьютерах установлено текущее обновление;Чтобы узнать дополнительные сведения, см. Storage Migration Service October 2020 Update Узнать список исправлений другой версии Windows 10 можно здесь