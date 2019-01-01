Microsoft удалила единственную функцию в Windows 10 October 2020 Update
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:53
- Просмотров: 291
Вчера Microsoft выпустила Windows 10 October 2020 Update. Это новое обновление содержит несколько новых функций, включая улучшенный дизайн меню Пуск, улучшенный опыт сочетания клавиш Alt + Tab и многое другое.
Иногда Microsoft удаляет компоненты и функции из Windows 10 по нескольким причинам. В Windows 10 October 2020 Update Microsoft удалила функцию метаданных службы MBAE. Приложение MBAE заменено приложением MO UWP. Метаданные для службы MBAE удалены.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
Похожие новости
Инсайдеры кольца Release Preview получили новое накопительное обновление для Windows 10 October 2018 Update
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 66
Пользователей: 2
Гостей: 64
Роботы: Google Yandex
Toukachik Slava Sattva
Пользователей: 2
Гостей: 64
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 12557
+0Комментариев: 39448
+0Пользователей: 10041