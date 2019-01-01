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Microsoft удалила единственную функцию в Windows 10 October 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:53
  • Просмотров: 291

Вчера Microsoft выпустила Windows 10 October 2020 Update. Это новое обновление содержит несколько новых функций, включая улучшенный дизайн меню Пуск, улучшенный опыт сочетания клавиш Alt + Tab и многое другое.

Иногда Microsoft удаляет компоненты и функции из Windows 10 по нескольким причинам. В Windows 10 October 2020 Update Microsoft удалила функцию метаданных службы MBAE. Приложение MBAE заменено приложением MO UWP. Метаданные для службы MBAE удалены.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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