Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 87.0.664.12
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 03:58
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 87.0.664.12.
Новые функции
• Автоматически перенаправляйте несовместимые сайты из Internet Explorer в Microsoft Edge. С обновлением Microsoft Edge 87 Beta общедоступные веб-сайты, на которых отображается сообщение о несовместимости в Internet Explorer, по умолчанию автоматически перенаправляются на Microsoft Edge. Вы можете отключить эту функцию, настроив политики, описанные в «Перенаправление из Internet Explorer в Microsoft Edge, для совместимости с современными веб-сайтами»;
• Вручную сбросьте данные синхронизации Microsoft Edge в облаке. Microsoft представляет способ сбросить данные синхронизации Microsoft Edge из продукта. Это гарантирует, что пользовательские данные удаляются из служб Microsoft, а также решаются определенные проблемы с продуктами, которые ранее требовали обращения в службу поддержки;
• Включены функции конфиденциальности в режиме киоска. Начиная с Microsoft Edge версии 87, будут включены функции режима киоска, которые помогут предприятиям обеспечить конфиденциальность пользовательских данных. Эти функции позволят использовать такие возможности, как очистка пользовательских данных при выходе, удаление загруженных файлов и сброс настроенных параметров запуска после определенного времени простоя. Узнайте больше о том, как настроить режим киоска в Microsoft Edge;
• Единый вход (SSO) теперь доступен для учетных записей Azure Active Directory (Azure AD) в Windows нижнего уровня. Пользователь, выполнивший вход в Microsoft Edge на более ранней версии Microsoft Windows (версии 7 и 8.1), автоматически войдет на веб-сайты, настроенные так, чтобы разрешить единый вход с рабочими или учебными учетными записями (например, sharepoint.com, office.com и bing.com);
• Автоматический вход для учетных записей Microsoft с помощью единого входа в Интернет (SSO). Пользователь, выполнивший вход в Microsoft Edge в Windows более низкого уровня, теперь будет автоматически входить на веб-сайты, которые настроены на разрешение единого входа с учетными записями Microsoft (например, bing.com, office.com, msn.com и outlook.com);
• Развертывание ClickOnce включено по умолчанию. ClickOnce включен по умолчанию в Microsoft Edge 87, что снижает барьеры для предприятий при развертывании программного обеспечения и лучше соответствует поведению браузера Microsoft Edge Legacy. Начиная с Microsoft Edge 87, состояние политики ClickOnceEnabled «Не настроено» будет отражать новое состояние ClickOnce по умолчанию «Включено» (по сравнению с предыдущим состоянием по умолчанию «Отключено»);
• Страница новой вкладки предприятия (NTP) объединяет продуктивность с настраиваемым, актуальным для работы содержанием ленты. Корпоративная NTP объединяет страницу продуктивности Office 365, которую Microsoft предлагает пользователям, выполнившим вход со своей рабочей или учебной учетной записью, с персонализированными, актуальными для работы корпоративными и отраслевыми лентами, которые организованы на одной странице. Пользователи смогут распознавать знакомый контент Office 365 и Microsoft Search for Business на базе Bing. Кроме того, они могут легко переключиться на настраиваемую опцию «Моя лента» с контентом и модулями, которые имеют отношение к пользователю, его компании или отрасли, а также к выбору других лент, которые предоставила организация. Узнать больше;
• Конфиденциальность и безопасность:
o Поддержка привязки токенов TLS для сайтов, настроенных с помощью политик. Привязка токенов TLS помогает предотвратить атаки на кражу токенов, чтобы гарантировать, что файлы cookie не могут быть повторно использованы с устройства, отличного от устройства, на котором они были изначально установлены. Использование привязки токена TLS требует настройки политики AllowTokenBindingForUrls и требует, чтобы перечисленные сайты поддерживали эту функцию;
• Поддержка клавиатуры для выделения в PDF-файлах. Пользователи могут использовать клавиши клавиатуры для выделения любого текста в PDF-файлах;
• Печать:
o При двусторонней печати выберите, какую сторону переворачивать. Пользователи могут выбрать переворот на длинной или короткой стороне листа при печати на обеих сторонах;
o Выберите режим растеризации печати для предприятия. Контролируйте, как Microsoft Edge печатает на принтере, отличном от PostScript, в Windows. Иногда задания печати на принтерах, отличных от PostScript, должны быть растеризованы для правильной печати. Возможные варианты печати: «Полная» и «Быстрая»;
Новые групповые политики
• ConfigureFriendlyURLFormat – Настраивает формат вставки по умолчанию для URL-адресов, скопированных из Microsoft Edge, и определяет, будут ли пользователям доступны дополнительные форматы;
• EdgeShoppingAssistantEnabled – Покупки в Microsoft Edge включены;
• HideInternetExplorerRedirectUXForIncompatibleSitesEnabled – Скрывает диалоговое окно одноразового перенаправления и баннер в Microsoft Edge;
• KioskAddressBarEditingEnabled – Настраивает редактирование адресной строки для опыта общедоступного просмотра в режиме киоска;
• KioskDeleteDownloadsOnExit – Удаляет файлы, загруженные в рамках сессии киоска при закрытии Microsoft Edge;
• PasswordRevealEnabled – Включает кнопку раскрытия пароля;
• RedirectSitesFromInternetExplorerPreventBHOInstall – Запрещает установку BHO для перенаправления несовместимых сайтов из Internet Explorer в Microsoft Edge;
• RedirectSitesFromInternetExplorerRedirectMode – Перенаправляет несовместимые сайты из Internet Explorer в Microsoft Edge;
• SpeechRecognitionEnabled – Настраивает распознавание речи;
• WebCaptureEnabled – Включает функцию веб-захвата в Microsoft Edge;
Устаревшая политика
• NewTabPageSetFeedType – Настраивает опыт страницы новой вкладки Microsoft Edge;
Очень устаревшая политика
• EnableDeprecatedWebPlatformFeatures – Повторно включает устаревшие функции веб-платформы на ограниченное время;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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