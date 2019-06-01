PWA-приложения Edge теперь могут иметь вкладки в последней сборке Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:11
- Просмотров: 97
PWA-приложения в Microsoft Edge на Chromium теперь могут открываться в виде окон с вкладками. С последним обновлением, выпущенным на канале Canary (88.0.678.0), эта функция была добавлена в качестве скрытого флага.
В настоящее время PWA-приложения могут работать только как обычное окно, поэтому любой щелчок, который приведет к открытию ссылок на новой вкладке, вернет вас в главное окно Edge. В окнах с вкладками для PWA-приложений открытие ссылок на новых вкладках приведет к открытию новой вкладки внутри PWA-приложений, если сама ссылка является частью того же веб-сайта, что и сами PWA-приложения.
Чтобы включить эту функцию, вам нужно ввести edge:// flags в адресную строку, а затем найти функцию «Desktop PWA tab strips». Как только вы включите флаг, вам будет предложено перезапустить браузер.
Теперь, при установке нового веб-приложения, такого как Twitter, появится запрос, хотите ли вы, чтобы оно вело себя как окно с вкладками или нет. Установите флажок, и установленное приложение теперь сможет открывать несколько вкладок. Стоит отметить, что это изменение не повлияет задним числом на ваши установленные приложения. Если вы хотите превратить текущие PWA-приложения в окна с вкладками, то вам нужно удалить их и установить снова.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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