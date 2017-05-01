Новая групповая политика Windows 10 теперь позволяет ИТ-администраторам отключать блокировки обновления функций

Примечание



После того, как устройство установит новую версию Windows 10, групповая политика «Отключить меры безопасности для обновлений функций» вернется в состояние «не настроено», даже если оно было ранее включено. Мы делаем это, чтобы гарантировать, что администратор сознательно отключает защиту Microsoft по умолчанию от известных проблем для каждого нового обновления функций.

Защитные удержания не позволяют устройству с известной проблемой совместимости предлагать новое обновление функции Windows 10 с помощью Центра обновления Windows. Microsoft использует защитные удержания, чтобы защитить устройство и пользователя от неудачного или плохого обновления. Microsoft обновляет предложение после выпуска исправления и проверки его на уязвимом устройстве. Дополнительные сведения о защитных удержаниях см. в статье «Защитные удержания» ИТ - администраторы могут, при необходимости, отключить устройства от защитных удержаний с помощью политики отключения защитных мер. В инструменте Mobile Device Management (MDM) используйте команду Update/DisableWUfBSafeguards CSP. В Group Policy используйте групповую политику «Отключить меры безопасности для обновлений функций». Эта политика доступна для устройств Центра обновления Windows для бизнеса под управлением Windows 10 версии 1809 или более поздней, на которых установлено обновление безопасности за октябрь 2020 г.Microsoft рекомендуем отказаться от них только в ИТ-среде и в целях проверки. Вы также можете проверить предстоящую версию обновления функций Windows 10 без применения мер безопасности, используя канал Release Preview программы предварительной оценки Windows для бизнеса.Отключение мер безопасности не гарантирует, что ваше устройство сможет успешно обновиться. Обновление может по-прежнему завершаться неудачно и, скорее всего, приведет к ухудшению работы, поскольку вы обойдете защиту от известных проблем.Узнать другие подробности можно здесь