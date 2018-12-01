Теперь разработчики могут выпускать PWA-приложения на Chromium в Microsoft Store для Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:30
- Просмотров: 42
После замены устаревшего браузера Edge на новую версию на Chromium Microsoft теперь позволяет разработчикам приложений отправлять PWA-приложения на Chromium в Microsoft Store для Windows 10. Команда PWABuilder анонсировала предварительный выпуск новой платформы Edge PWA, которая предоставляет разработчикам простой способ упаковки PWA на Chromium для Microsoft Store.
Перейдя на Chromium, PWA-приложения на Chromium могут использовать новые API-интерфейсы веб-стандартов, чтобы PWA-приложения были похожи на нативные приложения. Эти PWA-приложения по-прежнему будут работать в собственном окне без пользовательского интерфейса браузера, отображаться в меню Пуск, на панели задач (если вы хотите), а также в разделе «Приложения и возможности» приложения Настройки.
Одним из преимуществ перехода на Chromium является то, что PWA-приложения, доступные в Microsoft Store, будут автоматически обновляться через Microsoft Edge.
В этом первом предварительном выпуске новой платформы Edge PWA некоторые функции, которые поддерживались для EdgeHTML PWA, в настоящее время отсутствуют.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
medium.com
medium.com
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