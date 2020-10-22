Предварительное тестирование скоро закончится



Предварительный опыт календаря будет удален в предстоящем обновлении, и тогда он вернется к своему классическому виду.



Мы ценим все ваши замечательные идеи и рады продолжать создавать лучший пользовательский опыт календаря.

Компания Microsoft прекратит тестировать новую версию приложения «Календарь» для Windows 10.Всплывающее окно гласит:Узнать другие подробности можно здесь