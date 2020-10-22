Microsoft прекратит тестировать новую версию приложения «Календарь» для Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:58
- Просмотров: 5
Компания Microsoft прекратит тестировать новую версию приложения «Календарь» для Windows 10.
Всплывающее окно гласит:
Предварительное тестирование скоро закончится
Предварительный опыт календаря будет удален в предстоящем обновлении, и тогда он вернется к своему классическому виду.
Мы ценим все ваши замечательные идеи и рады продолжать создавать лучший пользовательский опыт календаря.
Предварительный опыт календаря будет удален в предстоящем обновлении, и тогда он вернется к своему классическому виду.
Мы ценим все ваши замечательные идеи и рады продолжать создавать лучший пользовательский опыт календаря.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
aggiornamentilumia.it
aggiornamentilumia.it
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