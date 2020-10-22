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Microsoft прекратит тестировать новую версию приложения «Календарь» для Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:58
  • Просмотров: 5

Компания Microsoft прекратит тестировать новую версию приложения «Календарь» для Windows 10.

Всплывающее окно гласит:

Предварительное тестирование скоро закончится

Предварительный опыт календаря будет удален в предстоящем обновлении, и тогда он вернется к своему классическому виду.

Мы ценим все ваши замечательные идеи и рады продолжать создавать лучший пользовательский опыт календаря.


Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
aggiornamentilumia.it
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