Windows 10 Team 2020 Update будет доступно для Surface Hub 2S на следующей неделе
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:26
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Ранее в этом году Microsoft анонсировала публичную предварительную версию последнего обновления операционной системы Surface Hub - Windows 10 Team 2020 Update. Это обновление предоставляет лучшие функции, запрошенные клиентами, а также предоставляет новые и дополнительные возможности для помощи клиентам в настройке, управлении и совместной работе на своих устройствах Surface Hub 1-го поколения и Surface Hub 2S. С момента выпуска общедоступной предварительной версии Microsoft получила невероятный отклик от своих клиентов, которые установили обновление и предоставили ценные отзывы.
Вчера Microsoft поделилась дополнительной информацией о доступности Windows 10 Team 2020 Update на базе Windows 10 версии 20H2 для всех устройств Surface Hub 2S, начиная с 27 октября 2020 года через Центр обновления Windows для бизнеса.
Доступность для Surface Hubs 1-го поколения (55” и 84”) ожидается вскоре после этого, и Microsoft сообщит, как только оно станет доступно.
Windows 10 Team 2020 Update – это обновление функций, которое позволяет ИТ-администраторам управлять его установкой с помощью колец Windows Update для бизнеса, аналогичных стандартным кольцам обновлений Windows 10. Использование этих колец позволит организациям быть в курсе последних обновлений безопасности и обеспечить лучшую управляемость и надежность.
Новый образ Bare Metal Recovery (BMR) для Surface Hub 2S также станет доступен 27 октября 2020 года.
Как только Microsoft подготовит обновление для Surface Hubs 1-го поколения, станет доступен новый и улучшенный Surface Hub Recovery Tool (SHRT).
Для клиентов, использующих Центр обновления Windows, Microsoft будет применять поэтапный подход и ограничивать обновления по регионам/странам, как указано в следующей таблице:
Обслуживание Windows 10 версии 1703 (RS2) прекратилось 8 октября 2019 г., за исключением Surface Hub, поддержка которого продолжалась. Microsoft расширила поддержку Surface Hub, чтобы и дальше предоставлять своим клиентам обновления безопасности и качества.
Когда Microsoft выпустит Windows 10 Team 2020 Update на базе Windows 10 версии 20H2, последнее обновление безопасности на базе RS2 будет распространено 8 декабря 2020 года, и в этот момент Windows 10 Team RS2 достигнет окончания обслуживания для Surface Hub.
Клиенты, которые в настоящее время зарегистрированы в программе предварительной оценки Windows (WIP) для Surface Hub и хотят выйти из программы, могут сделать это с помощью BMR/SHRT на своих устройствах.
В качестве альтернативы они могут выбрать: оставаться в Slow WIP (как только Windows 10 Team RS2 перестанет обслуживаться, Microsoft переключится на кольцо Slow для Windows 10 Team 2020) или Fast, чтобы продолжить получать ранние функции ОС.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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