Windows 10 May 2020 Update имеет проблему с функцией «Сбросить этот компьютер»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:37
- Просмотров: 131
Вчера Microsoft опубликовала статью поддержки, в которой признается проблема с функцией «Сбросить этот компьютер» в Windows 10 May 2020 Update, которая приводит к сбою инструмента и выдает ошибку, которая гласит: «При перезагрузке компьютера возникла проблема. Никаких изменений сделано не было». Компания также опубликовала обходной путь для пользователей, которые не могут использовать эту функцию и испытывают указанную ошибку.
Вот обходной путь, предложенный Microsoft:
1. Откройте командную строку с повышенными привилегиями. Для этого нажмите кнопку Пуск, введите Командная строка или cmd в поле поиска, щелкните правой кнопкой мыши Командная строка и выберите Запуск от имени администратора. Если вам будет предложено ввести пароль администратора или подтверждение, введите пароль или нажмите Разрешить.
2. Введите следующую команду и нажмите Enter: dism /online /cleanup-image /restorehealth.
3. Перезагрузите систему и попробуйте функцию «Сбросить этот компьютер» еще раз;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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