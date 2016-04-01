Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20241.1005
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:37
- Просмотров: 184
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20241.1005 (KB4589464). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания.
Вы можете изучить пресс-релиз сборки 20241 здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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