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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.66.76.49

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 02:26
  • Просмотров: 187

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.66.76.49.

Что нового?

До 100 участников в звонке! Microsoft увеличила лимит на групповые звонки с 50 до 100 участников;

Что исправлено?

• Языковые настройки автоматически изменялись на английский;
• Избранные контакты исчезали из списка контактов в Windows;
• При выходе приложение на Android фризило;
• Загрузка/скачивание файлов на Android работала не полностью;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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