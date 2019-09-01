Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.66.76.49
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 02:26
- Просмотров: 187
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.66.76.49.
Что нового?
• До 100 участников в звонке! Microsoft увеличила лимит на групповые звонки с 50 до 100 участников;
Что исправлено?
• Языковые настройки автоматически изменялись на английский;
• Избранные контакты исчезали из списка контактов в Windows;
• При выходе приложение на Android фризило;
• Загрузка/скачивание файлов на Android работала не полностью;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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