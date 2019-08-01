Microsoft экспериментирует с функцией «Ускорение запуска» в Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:31
- Просмотров: 116
Microsoft экспериментирует с функцией «Ускорение запуска» в Microsoft Edge Canary, которая ускоряет запуск браузера. Эта функция в настоящее время доступна для подгруппы пользователей Edge Canary, и компания планирует выпустить её с Edge Build 88.
В посте Startup Boost FAQ Microsoft объяснила, как эта функция работает в Microsoft Edge. Когда пользователи включают эту настройку, веб-браузер запускает набор процессов в фоновом режиме, чтобы позволить Microsoft Edge быстро запускаться в Windows 10.
Microsoft заявила, что политика низкого приоритета позволяет оказывать этой функции ограниченное влияние на использование ресурсов. Таким образом, это не замедлит работу компьютеров пользователей.
Важно отметить, что функция Startup Boost отключена по умолчанию в Microsoft Edge Canary. Инсайдеры, принимающие участие в этом эксперименте, смогут включить её, перейдя на эту страницу: edge://settings/system. Оказавшись там, включите переключатель Startup Boost (как показано на изображении). Наконец, перезагрузите браузер.
Пользователи смогут отменить это изменение в любое время, отключив параметр «Ускорение запуска» в разделе «Настройки».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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