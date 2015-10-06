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AdDuplex: May 2020 Update установлено на 37.7% ПК с Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:56
  • Просмотров: 109

Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.



Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2020 Update (2004) установлено на 37.7% ПК, а Windows 10 N19U – на 32.4% ПК. Если же брать Windows 10 M19U и более старые версии, то их доля находится на уровне 22% и 2%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.2%.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
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