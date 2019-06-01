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Вертикальные вкладки теперь доступны всем пользователям Microsoft Edge Canary и Dev

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:18
  • Просмотров: 57

Пользователи Microsoft Edge Canary и Dev теперь могут попробовать предварительную версию функции «Вертикальные вкладки». Вместо того, чтобы все ваши вкладки располагались в верхней части браузера, вертикальные вкладки переместят их все на левую панель, что должно быть действительно удобно для тех из вас, кто привык хранить множество открытых вкладок в веб-браузере.

Вертикальные вкладки теперь доступны всем пользователям Microsoft Edge Canary и Dev


Чтобы попробовать вертикальные вкладки, вам нужно будет щелкнуть специальную иконку в верхнем левом углу Microsoft Edge. Вы можете включать и выключать эту функцию в любое время, а также можете щелкнуть иконку сворачивания, чтобы уменьшить размер панели вертикальных вкладок. Иконки по-прежнему будут отображаться, а при наведении курсора мыши на левую панель отобразится полный список открытых вкладок.

Microsoft заявила, что вертикальные вкладки должны упростить переупорядочивание и управление несколькими вкладками одновременно или закрепление ваших любимых вкладок, и вы все ещё можете отключить звук вкладок, щелкнув иконку динамика.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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