Некоторые пользователи Edge Canary теперь могут синхронизировать историю и открытые вкладки
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:44
- Просмотров: 30
Некоторые пользователи Microsoft Edge начали сообщать о том, что настройки синхронизации открытых вкладок и истории активны в Edge Canary.
Похоже, эти функции доступны только небольшой группе пользователей Edge Canary Build 88.0.682.0 или новее. Возможно, что больше пользователей увидят эти функции в будущих сборках.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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