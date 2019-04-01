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Некоторые пользователи Edge Canary теперь могут синхронизировать историю и открытые вкладки

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:44
  • Просмотров: 30

Некоторые пользователи Microsoft Edge начали сообщать о том, что настройки синхронизации открытых вкладок и истории активны в Edge Canary.



Похоже, эти функции доступны только небольшой группе пользователей Edge Canary Build 88.0.682.0 или новее. Возможно, что больше пользователей увидят эти функции в будущих сборках.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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