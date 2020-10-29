Microsoft анонсировала обновление для Xbox Game Bar
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:22
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Как геймеры на ПК, мы знаем, что настройка и управление вашими играми и вашего ПК — это основа игрового опыта. Вот почему Microsoft продолжает развивать Xbox Game Bar и делится некоторыми новыми инструментами, которые помогут вам управлять ресурсами и производительностью, не выходя из игры! Просто нажмите Win + G, чтобы открыть игровую панель и проверить ее.
Управление производительностью у вас под рукой
Вы, вероятно, используете свой компьютер не только для игр, но, когда пришло время поиграть, вы должны быть уверены, что в ваших играх есть все ресурсы, необходимые для работы. В Windows есть отличная экосистема инструментов для мониторинга производительности и ресурсов, но это часто означает использование Alt + Tab, чтобы оставить игру в пылу битвы. Виджет ресурсов позволяет увидеть, какие приложения используют системные ресурсы, а также позволяет закрыть их, не выходя из игры. Представление по умолчанию позволяет быстро и легко определить главных нарушителей или переключиться на расширенное представление для получения более подробной информации.
На основе отзывов игроков Microsoft также обновила виджет «Производительность»: теперь он может точно отслеживать использование графического процессора и памяти графического процессора (VRAM), а вы можете настроить отслеживаемые показатели в настройках виджета.
Узнайте, готовы ли вы к дальнейшим планам, с помощью Xbox Game Bar
Геймеры часто выбирают ПК, потому что это мощная платформа с передовыми функциями. DirectX 12 Ultimate — это новый золотой стандарт для следующего поколения игровой графики, обеспечивающий захватывающие игровые возможности и непревзойденную производительность с такими функциями, как DirectX Raytracing, Variable Rate Shading, Mesh Shaders и Sampler Feedback. Готовы к будущему компьютерных игр? Проверьте, готова ли ваша установка к DirectX 12 Ultimate с помощью Xbox Game Bar: откройте Настройки и перейдите в раздел «Игровые функции».
Оставайтесь на связи со своей аудиторией с помощью нового приложения и виджета Gamecaster
Никогда больше не пропустите нового подписчика или сообщение чата от вашей аудитории с помощью внутриигрового оверлея Gamecaster. Оверлей, работающий на базе Xbox Game Bar, позволяет закреплять прозрачные виджеты внутри вашей игры, чтобы отслеживать события и транслировать чат во время прямой трансляции – идеально подходит для стримеров с настройкой одного монитора. Загрузите его из Widget Store или Microsoft Store сегодня.
Максимальное охлаждение и производительность с новым виджетом ASUS Armory Crate
ASUS предлагает обновление программного обеспечения Armoury Crate с новым виджетом для Xbox Game Bar. Игроки смогут легко переключать режимы HyperFan из виджета, чтобы убедиться, что их вентиляторы эффективно работают в 5 различных режимах, или открывать приложение непосредственно из Xbox Game Bar. Для доступа к виджету у игроков должно быть установлено приложение Armory Crate. В Widget Store вы найдете виджет Armory Crate, который скоро появится.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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