Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.610 и 19042.610.Ранее в этом году Microsoft представила Meet Now в Skype. Meet Now позволяет легко связаться с кем угодно всего за два клика бесплатно, а каждый звонок может длиться до 24 часов. Теперь Microsoft рада сообщить, что расширяет эту возможность в Windows 10, добавив Meet Now прямо на панель задач. В ближайшие недели вы сможете легко настроить видеозвонок и мгновенно связаться с друзьями и семьей, щелкнув иконку Meet Now в области уведомлений панели задач. Никаких подписок или загрузок не требуется.Вот полный список исправлений:• Исправлена проблема с использованием предпочтений групповой политики для настройки домашней страницы в Internet Explorer;• Позволяет администраторам использовать групповую политику для включения функции «Сохранить объект как» для пользователей в режиме Microsoft Edge IE;• Исправлена проблема с ненадежными переходами по URL-адресам из Internet Explorer 11, открывая их в Microsoft Defender Application Guard с помощью Microsoft Edge;• Исправлена проблема, которая возникала при использовании полного набора инструментов разработчика в Microsoft Edge для удаленной отладки на устройстве с Windows 10;• Исправлена проблема, из-за которой на экране ничего не отображалось в течение пяти или более минут во время сессии Remote Desktop Protocol (RDP);• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи Windows Virtual Desktop (WVD) не могли искать файлы с помощью проводника;• Исправлена проблема, из-за которой устройство переставало отвечать на запросы после того, как вы использовали перо в течение нескольких часов;• Исправлена проблема, из-за которой приложение временно переставало отвечать на запросы, что приводило к дополнительным операциям z-order, влияющим на свойство окна Window.Topmost;• Исправлена проблема, из-за которой DDE-приложения могли перестать работать;• Исправлена проблема, которая возникала, когда вы впервые входили в учетную запись или разблокировали существующую сессию пользователя с помощью Remote Desktop Services (RDS). Если вы вводили неправильный пароль, текущая раскладка клавиатуры неожиданно изменялась на системную раскладку клавиатуры по умолчанию. Это изменение раскладки клавиатуры может привести к сбою дополнительных попыток входа в систему или привести к блокировке учетных записей в доменах с низкими порогами блокировки учетных записей;• Исправлена проблема, которая отображала неправильную частоту процессора для некоторых процессоров;• Исправлена проблема с производительностью, которая возникала, когда PowerShell читала реестр, чтобы проверить, находится ли в реестре раздел реестра ScriptBlockLogging;• Исправлена проблема, которая случайным образом изменяла смещение времени формата времени, возвращаемого командой WMIC.exe OS Get localdatetime/ value;• Исправлена проблема, которая не позволяла Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) назначать подписи Microsoft Outlook;• Исправлена проблема, из-за которой устройства, присоединенные к Hybrid Azure Active Directory, не обновляли информацию портала при изменении имени устройства или версии Windows;• Исправлена проблема, которая могла помешать запуску службы смарт-карт для Windows;• Добавляет нового поставщика Microsoft Event Tracing for Windows (ETW) с именем «Microsoft-Antimalware-UacScan». Этот поставщик ETW сообщает подробные сведения о контексте для каждого запроса User Account Control (UAC) в манифесте поставщика ETW;• Исправлена проблема с подключениями к виртуальной частной сети (VPN), которые использовали защищенный пароль (EAP-MSCHAP v2) для аутентификации, и включали свойство «Автоматически использовать мое имя пользователя и пароль для входа в Windows». Когда вы подключались к этому типу VPN, диалоговое окно аутентификации неправильно запрашивало ваши учетные данные;• Теперь Microsoft отображает разделы восстановления в утилите diskpart;• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки 0xd1 в sys. Эта проблема возникала при перемещении некоторых массивов с одного узла кластера на другой;• Исправлена проблема, из-за которой метод IAutomaticUpdatesResults::get_LastInstallationSuccessDate возвращал 1601/01/01 при отсутствии активных обновлений;• Добавляет поддержку протоколов Transport Layer Security (TLS) 1.1 и 1.2 при подключении к SQL Server с помощью поставщиков данных в Windows Defender Application Control (WDAC);• Исправлена проблема с SQL Server, которая могла вызвать проблемы с производительностью, если вы настраивали поставщика Linked Server для загрузки вне процесса;• Исправлена проблема, которая могла снизить производительность Windows и помешать запуску службы LanmanServer, когда стороннее программное обеспечение использовало кастомные элементы управления файловой системой LanmanServer (FSCTL);• Исправлена проблема с дедупликацией, которая вызывала долгое время ожидания в Cluster Shared Volumes (CSV) Resilient File System (ReFS);• Исправлена проблема, которая могла препятствовать правильной работе некоторых приложений. Это происходило, когда вы публиковали их как приложения Remote Application Integrated Locally (RAIL) с помощью RDS и меняли прикрепление для окна AppBar;• Исправлена проблема с взаимоблокировкой в драйвере Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCPIP), которая приводила к тому, что операционная система переставала работать или переставала отвечать на запросы;• Исправлена проблема, из-за которой Routing and Remote Access Service (RRAS) переставала отвечать на запросы новых подключений. Однако RRAS продолжала работать для существующих подключений;• Исправлена проблема, из-за которой Microsoft Management Console (MMC) администратора RRAS переставала отвечать на запросы случайным образом при выполнении административных задач или при запуске;• Исправлена проблема с запуском Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) на устройствах ARM64, которая возникала после установки обновления KB4579311 Узнать другие подробности можно здесь