Microsoft будет перенаправлять веб-сайты из Internet Explorer в Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:37
- Просмотров: 127
Microsoft отказалась от Internet Explorer много лет назад, но некоторые люди все еще придерживаются старого браузера. Вскоре люди будут вынуждены отказаться от Internet Explorer при попытке открыть некоторые сайты. По данным ZDNet, Internet Explorer скоро откажется открывать более 1000 веб-сайтов, включая Twitter, YouTube и Instagram.
Это изменение должно произойти в следующем месяце. После этого переключения, каждый раз, когда кто-то попытается открыть некоторые сайты в Internet Explorer, сайт будет открываться в Microsoft Edge. Эта функция уже некоторое время тестируется, начиная с Edge 84, который был выпущен этим летом. Начиная с Edge 87, который должен выйти в ноябре, Microsoft начнет принудительный переход на Edge для некоторых сайтов.
Принудительный переход на Edge произойдет для 1156 веб-сайтов, включая такие известные, как ESPN, Twitter, YouTube и Instagram. Список веб-сайтов хранится в файле DLL, созданном Microsoft.
Когда кто-то попытается перейти на один из сайтов в Internet Explorer, его встретит страница, которая гласит: «Вы были перенаправлены на Microsoft Edge, где вы можете продолжить просмотр без перерыва. Чтобы продолжить беспрепятственный просмотр в Microsoft Edge, импортируйте свои данные и настройки из Internet Explorer».
Microsoft прекратила поддерживать Internet Explorer 8, 9 и 10 четыре года назад, но некоторые люди все еще используют его. Этот вынужденный переход для некоторых популярных веб-сайтов должен подтолкнуть пользователей к более современным браузерам, таким как новый Microsoft Edge.
Update: Microsoft заявила, что можно будет отключить поведение перенаправления. Microsoft описывает эти шаги в документе поддержки.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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