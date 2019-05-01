Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Приложение «Ваш телефон» для Windows 10 получит новые функции

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:45
  • Просмотров: 186
Приложение «Ваш телефон» для Windows 10 получит новые функции

Microsoft развертывает новые функции для приложения «Ваш телефон» для Windows 10.

Вот список новых функций:







1. Страница «Что нового», которая информирует пользователей о том, какие новые функции были добавлены.
2. Переключатель, который позволяет приложению запускаться при загрузке компьютера (предположительно в фоновом режиме).
3. Возможность одновременно удалять фотографии на вашем ПК и телефоне, что позволяет вам управлять своей телефонной галереей с вашего ПК.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложение «Ваш телефон» для Windows 10 получило новые функции

Приложение «Ваш телефон» для Windows 10 получило новые функции

Surface Duo будет поддерживать все функциональные возможности приложения «Ваш телефон»

Surface Duo будет поддерживать все функциональные возможности приложения «Ваш телефон»

Пользователи приложения «Ваш телефон» теперь могут использовать функцию «Show audio currently playing from my phone»

Пользователи приложения «Ваш телефон» теперь могут использовать функцию «Show audio currently playing from my phone»

Функция «Звонки» теперь доступна для всех пользователей приложения «Ваш телефон»

Функция «Звонки» теперь доступна для всех пользователей приложения «Ваш телефон»

Microsoft обновила приложение «Ваш телефон» (Обновлено)

Microsoft обновила приложение «Ваш телефон» (Обновлено)




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 57
Пользователей: 0
Гостей: 57
Роботы: Google Yandex Rambler
+3  
Новостей: 12608
+0  
Комментариев: 39449
+1  
Пользователей: 10045