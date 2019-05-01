Приложение «Ваш телефон» для Windows 10 получит новые функции

Microsoft развертывает новые функции для приложения «Ваш телефон» для Windows 10.Вот список новых функций:1. Страница «Что нового», которая информирует пользователей о том, какие новые функции были добавлены.2. Переключатель, который позволяет приложению запускаться при загрузке компьютера (предположительно в фоновом режиме).3. Возможность одновременно удалять фотографии на вашем ПК и телефоне, что позволяет вам управлять своей телефонной галереей с вашего ПК.