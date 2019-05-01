Приложение «Ваш телефон» для Windows 10 получит новые функции
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:45
- Просмотров: 186
Microsoft развертывает новые функции для приложения «Ваш телефон» для Windows 10.
Вот список новых функций:
1. Страница «Что нового», которая информирует пользователей о том, какие новые функции были добавлены.
2. Переключатель, который позволяет приложению запускаться при загрузке компьютера (предположительно в фоновом режиме).
3. Возможность одновременно удалять фотографии на вашем ПК и телефоне, что позволяет вам управлять своей телефонной галереей с вашего ПК.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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