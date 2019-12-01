Edge Canary получил двухстраничный вид для PDF-файлов
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:06
- Просмотров: 93
Браузер Edge Canary получил двухстраничный вид для PDF-файлов.
В Edge Canary Build 88.0.688.0 добавлен двухстраничный вид для PDF-файлов, что полезно, учитывая, что ширина большинства экранов превышает их высоту.
Вы можете активировать эту функцию с помощью флага «Enable two page view for PDF» в edge://flags.
Это создает новую кнопку в программе чтения PDF-файлов при перезапуске, которая позволяет вам выбрать одностраничный просмотр, двухстраничный просмотр или режим, при котором титульная страница остается видимой.
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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