Приложение «Советы» дает нам еще один взгляд на грядущие улучшения пользовательского интерфейса Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:54
- Просмотров: 186
Слухи и ссылки в предварительных сборках показали, что Microsoft находится в процессе изменения интерфейса Windows 10.
Теперь стало известно о том, что Microsoft может изменить интерфейс приложения Настройки.
Эстетическое обновление пользовательского интерфейса приложения Настройки было обнаружено на скриншоте, опубликованном в приложении «Советы».
Помните, что эти скриншоты - макеты, опубликованные Microsoft в приложении «Советы». Судя по номеру сборки, выделенному выше, похоже, что эти концепты были опубликованы несколько недель или месяцев назад, но обнаружены только сегодня одним из читателей ресурса Windows Latest.
Как вы можете видеть на скриншоте выше, обновленное приложение Настройки имеет новую иконку, основанную на языке Fluent Design. Кроме того, оно имеет более яркие цвета по сравнению с текущим дизайном, который выглядит плоским и тусклым.
Если вы внимательно посмотрите на изображение выше, то заметите, что окно приложения и кнопка «Проверить наличие обновлений» имеют закруглённые углы.
В приведенном выше макете дизайна видно, что приложение Настройки получило лишь тонкие изменения с закругленными углами, но этих изменений достаточно, чтобы придать Windows 10 современный вид, который лучше соответствует подходу WinUI и Fluent Design.
Также есть скриншот Windows Search с полупрозрачным интерфейсом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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