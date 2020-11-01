Microsoft продолжает отказываться от классической Панели управления
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:13
- Просмотров: 37
Компания Microsoft продолжает отказываться от классической Панели управления.
Windows 10 October 2020 Update или новее теперь запрещает доступ к странице «Система» в Панели управления. Это связано с тем, что Microsoft внедрила флаг, который перенаправляет пользователей на страницу «О системе» в приложении Настройки.
В последних предварительных сборках Microsoft удалила все ярлыки, которые позволяли вам получать доступ к удаленным страницам Панели управления. Другими словами, вы больше не можете щелкнуть правой кнопкой мыши в проводнике и выбрать «Свойства», чтобы открыть страницу «Система» в Панели управления.
Кроме того, Microsoft заблокировала идентификаторы на основе CLSID и сторонние приложения. Open Shell и Classic Shell также больше не могут запускать скрытый системный апплет в Панели управления.
Также Microsoft тестирует флаг, который перенаправляет страницу «Программы и компоненты» в Панели управления на «Приложения и возможности» в приложении Настройках.
Кроме того, источники, знакомые с разработкой, полагают, что будущее обновление Windows 10 также снизит поддержку других страниц Панели управления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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