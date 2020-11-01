Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft продолжает отказываться от классической Панели управления

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:13
  • Просмотров: 37

Компания Microsoft продолжает отказываться от классической Панели управления.

Windows 10 October 2020 Update или новее теперь запрещает доступ к странице «Система» в Панели управления. Это связано с тем, что Microsoft внедрила флаг, который перенаправляет пользователей на страницу «О системе» в приложении Настройки.

В последних предварительных сборках Microsoft удалила все ярлыки, которые позволяли вам получать доступ к удаленным страницам Панели управления. Другими словами, вы больше не можете щелкнуть правой кнопкой мыши в проводнике и выбрать «Свойства», чтобы открыть страницу «Система» в Панели управления.

Кроме того, Microsoft заблокировала идентификаторы на основе CLSID и сторонние приложения. Open Shell и Classic Shell также больше не могут запускать скрытый системный апплет в Панели управления.

Также Microsoft тестирует флаг, который перенаправляет страницу «Программы и компоненты» в Панели управления на «Приложения и возможности» в приложении Настройках.



Кроме того, источники, знакомые с разработкой, полагают, что будущее обновление Windows 10 также снизит поддержку других страниц Панели управления.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Устаревшая панель управления в Windows 10 скоро может быть скрыта в пользу современного приложения «Настройки»

Устаревшая панель управления в Windows 10 скоро может быть скрыта в пользу современного приложения «Настройки»

Классическая Панель управления может быть удалена из Windows 10 в ближайшее время

Классическая Панель управления может быть удалена из Windows 10 в ближайшее время

Windows 10: Microsoft избавится от классической Панели управления

Windows 10: Microsoft избавится от классической Панели управления

Несколько способов открыть Панель управления в Windows 8

Несколько способов открыть Панель управления в Windows 8

Как добавить старую панель управления на стартовый экран Metro в Windows 8

Как добавить старую панель управления на стартовый экран Metro в Windows 8




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 54
Пользователей: 0
Гостей: 54
Роботы: Google Yandex
+7  
Новостей: 12620
+0  
Комментариев: 39449
+1  
Пользователей: 10046