Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 88.0.685.3
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:36
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 88.0.685.3. На этой неделе относительно спокойно, хотя для тех, кто активно использует вкладки, у нас есть кое-что интересное: обсуждение того, что следует делать при двойном щелчке вкладок: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/discussion-add-ability-to-close-tabs-via-double-click/m-p/1800279 и обзор предстоящей функции вертикальных вкладок: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/vertical-tabs-preview-now-available-in-the-canary-and-dev/m-p/1823751. Обратите внимание, что вертикальные вкладки развертываются с помощью экспериментальной платформы, а это означает, что некоторым из вас может потребоваться больше времени, чтобы увидеть их, чем другим.
Добавлены функции:
• Добавлена поддержка предварительно отрисованных страниц новой вкладки в Linux;
• Добавлена поддержка Mac для политики управления для настройки удобного формата URL-адреса;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой Edge не открывался и выдавал сообщение об ошибке о плохом изображении или отсутствии файла msedge.dll;
• Исправлен сбой при запуске, когда включена синхронизация избранного;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые имена профилей браузера приводили к сбою Edge при запуске;
• Исправлена проблема, из-за которой при установке веб-сайта как приложения и последующем нажатии на меню «…» Edge иногда происходил сбой;
• Исправлен сбой при использовании Application Guard;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-сайты, такие как Outlook, иногда не загружались и выдавали ошибку «что-то пошло не так»;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой запрос на восстановление вкладок после неожиданного выхода Edge ничего не делал, если история настроена на удаление при закрытии браузера. Обратите внимание, что это исправление полностью отключает всплывающее окно;
• Исправлена проблема, из-за которой в разделе «Настройки» отсутствовал раздел «Безопасность»;
• Исправлена проблема, из-за которой настройка очистки файлов cookie при закрытии браузера иногда игнорировала исключения и очищала файлы cookie, которые должны были остаться;
• Исправлена проблема, из-за которой данные, которые должны быть очищены при закрытии браузера, иногда не очищались;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые PDF-файлы изначально отображались полностью черными или пустыми при открытии;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-захваты иногда могли быть непреднамеренно закрыты;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось копировать веб-захваты;
• Исправлена проблема, из-за которой при инициировании захвата веб-страницы иногда удалялось выделение текста на странице;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые части веб-захвата иногда не могли быть помечены рукописным вводом;
• Исправлена проблема, из-за которой уровни масштабирования веб-страницы иногда приводили к масштабированию меню «Избранное»;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-страницы иногда не увеличивались настолько, насколько могли бы;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно выбора сертификата иногда не отображалось на вкладке режима IE;
Известные проблемы:
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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