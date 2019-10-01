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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 88.0.685.3

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:36
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 88.0.685.3

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 88.0.685.3. На этой неделе относительно спокойно, хотя для тех, кто активно использует вкладки, у нас есть кое-что интересное: обсуждение того, что следует делать при двойном щелчке вкладок: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/discussion-add-ability-to-close-tabs-via-double-click/m-p/1800279 и обзор предстоящей функции вертикальных вкладок: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/vertical-tabs-preview-now-available-in-the-canary-and-dev/m-p/1823751. Обратите внимание, что вертикальные вкладки развертываются с помощью экспериментальной платформы, а это означает, что некоторым из вас может потребоваться больше времени, чтобы увидеть их, чем другим.

Добавлены функции:

• Добавлена поддержка предварительно отрисованных страниц новой вкладки в Linux;
• Добавлена поддержка Mac для политики управления для настройки удобного формата URL-адреса;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой Edge не открывался и выдавал сообщение об ошибке о плохом изображении или отсутствии файла msedge.dll;
• Исправлен сбой при запуске, когда включена синхронизация избранного;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые имена профилей браузера приводили к сбою Edge при запуске;
• Исправлена проблема, из-за которой при установке веб-сайта как приложения и последующем нажатии на меню «…» Edge иногда происходил сбой;
• Исправлен сбой при использовании Application Guard;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-сайты, такие как Outlook, иногда не загружались и выдавали ошибку «что-то пошло не так»;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой запрос на восстановление вкладок после неожиданного выхода Edge ничего не делал, если история настроена на удаление при закрытии браузера. Обратите внимание, что это исправление полностью отключает всплывающее окно;
• Исправлена проблема, из-за которой в разделе «Настройки» отсутствовал раздел «Безопасность»;
• Исправлена проблема, из-за которой настройка очистки файлов cookie при закрытии браузера иногда игнорировала исключения и очищала файлы cookie, которые должны были остаться;
• Исправлена проблема, из-за которой данные, которые должны быть очищены при закрытии браузера, иногда не очищались;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые PDF-файлы изначально отображались полностью черными или пустыми при открытии;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-захваты иногда могли быть непреднамеренно закрыты;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось копировать веб-захваты;
• Исправлена проблема, из-за которой при инициировании захвата веб-страницы иногда удалялось выделение текста на странице;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые части веб-захвата иногда не могли быть помечены рукописным вводом;
• Исправлена проблема, из-за которой уровни масштабирования веб-страницы иногда приводили к масштабированию меню «Избранное»;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-страницы иногда не увеличивались настолько, насколько могли бы;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно выбора сертификата иногда не отображалось на вкладке режима IE;

Известные проблемы:

• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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