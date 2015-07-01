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Microsoft выпустила функцию купонов для всех пользователей Microsoft Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:19
  • Просмотров: 208

Компания Microsoft выпустила функцию купонов для всех пользователей Microsoft Edge.



Эта функция позволит использовать коды скидочных купонов.

Если вы хотите использовать данную функцию, то на вашем ПК должен быть установлен Microsoft Edge Stable Build 86.0.622.63.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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