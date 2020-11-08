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Microsoft начинает автоматическое обновление пользователей Windows 10 1903 до Windows 10 1909

  • Категория: Windows 10
  • Дата: 8-11-2020, 21:57
  • Просмотров: 450

Компания Microsoft начинает автоматическое обновление пользователей Windows 10 1903 до Windows 10 1909.

Напомню, что поддержка Windows 10 May 2019 Update будет прекращена в декабре 2020 года.
Илья Источник:
neowin.net
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