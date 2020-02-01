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Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.630

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:45
  • Просмотров: 162

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.630.

Вот полный список исправлений:

• Обновляет дату начала летнего времени 2020 года для островов Фиджи до 20 декабря 2020 года;
• Есть обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Input and Composition, Microsoft Graphics Component, Windows Wallet Service, Windows Fundamentals и Windows Kernel;

Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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