Microsoft больше не будет поддерживать Windows 10 версии 1809
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:33
- Просмотров: 97
Если вы используете Windows 10 1809 Home или Pro, то пришло время перейти на более новую версию Windows 10. Сегодня двухлетняя версия ОС получила последнее накопительное обновление. Первоначально поддержка должна была закончиться весной, но из-за пандемии COVID-19 Microsoft продлила ее на шесть месяцев.
Версия 1809, являющаяся осенним обновлением, фактически поддерживается в течение 30 месяцев, если вы используете Windows 10 Enterprise или Windows 10 Education. Поддержка этих пользователей будет продолжаться до мая.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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