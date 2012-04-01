Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft больше не будет поддерживать Windows 10 версии 1809

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:33
  • Просмотров: 97

Если вы используете Windows 10 1809 Home или Pro, то пришло время перейти на более новую версию Windows 10. Сегодня двухлетняя версия ОС получила последнее накопительное обновление. Первоначально поддержка должна была закончиться весной, но из-за пандемии COVID-19 Microsoft продлила ее на шесть месяцев.

Версия 1809, являющаяся осенним обновлением, фактически поддерживается в течение 30 месяцев, если вы используете Windows 10 Enterprise или Windows 10 Education. Поддержка этих пользователей будет продолжаться до мая.

Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft больше не будет поддерживать Office 2010 и Office 2016 для Mac

Microsoft больше не будет поддерживать Office 2010 и Office 2016 для Mac

Microsoft будет поддерживать Windows 10 October 2018 Update до 10 ноября 2020 года

Microsoft будет поддерживать Windows 10 October 2018 Update до 10 ноября 2020 года

Microsoft продлила поддержку для Windows 10 Version 1709 на шесть месяцев

Microsoft продлила поддержку для Windows 10 Version 1709 на шесть месяцев

Microsoft объявила дату окончания поддержки Windows 10 версии 1809

Microsoft объявила дату окончания поддержки Windows 10 версии 1809

Корпорация Microsoft продлила основную поддержку Office 2007 ещё на 6 месяцев

Корпорация Microsoft продлила основную поддержку Office 2007 ещё на 6 месяцев




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google Rambler
+9  
Новостей: 12644
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10046