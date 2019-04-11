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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 88.0.692.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:00
  • Просмотров: 276

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 88.0.692.0. Хотя на этой неделе не так уж много обновлений продукта, у Microsoft есть для вас несколько статей:

• Во-первых, Microsoft опубликовала обзор предстоящей работы, чтобы разрешить веб-сайтам отображать уведомления на рабочем столе, когда браузер не открыт, а также новую поддержку для отображения значков на PWA-приложениях и сайтах, закрепленных на панели задач: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/improving-notifications-and-badging-in-microsoft-edge/m-p/1873402;
• Далее, предварительная версия некоторых предстоящих функций, связанных с покупками: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/introducing-shopping-with-microsoft-edge/m-p/1870080;
• Для тех из вас, кто задавался вопросом, как делиться избранным между разными профилями браузера (даже если они не ваши!), у Microsoft нас есть несколько простых шагов здесь: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/feature-spotlight-steps-for-sharing-favorites/m-p/1858853;
• Наконец, если вы пользуетесь Canary, Microsoft хотела бы знать, видели ли вы страницу приветствия после обновления. Вот как сообщить Microsoft: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/are-you-seeing-a-welcome-page-when-you-update-canary-read-more/m-p/1850249;

Добавлены функции:

• Добавлена возможность закрепления веб-сайта в меню Пуск;
• Включена поддержка Guided Switch на Mac;
• Добавлена возможность для режима киоска открывать все всплывающие окна в новых вкладках вместо окон;

Улучшена надежность:

• Исправлен сбой при запуске, когда Edge настроен на восстановление предыдущей сессии;
• Исправлена проблема, из-за которой при удалении веб-сайта, установленного как приложение, иногда происходил сбой браузера;
• Исправлен сбой при открытии некоторых PDF-файлов;
• Исправлен сбой при синхронизации коллекций;
• Исправлено зависание при навигации;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые PDF-файлы, открытые прямо из Интернета, не загружались;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой веб-страницы иногда мерцали или постоянно мигали;
• Исправлена проблема, из-за которой не работала кнопка закрытия окна InPrivate;
• Исправлена проблема, из-за которой рабочие или учебные пользователи иногда не видели персонализацию или изменения по сравнению с настройками по умолчанию, которые они ожидали увидеть на странице новой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой политика управления Force Sync не работала при использовании локальных профилей;
• Исправлена проблема, из-за которой на странице новой вкладки отображалась ошибка «Что-то не так» при применении некоторых политик управления;
• Исправлена проблема, из-за которой страницы иногда неправильно добавляли изображения к записям в коллекции;

Известные проблемы:

• Некоторые расширения, такие как расширение Microsoft Editor, не работают в Linux. Как только они устанавливаются, происходит их сбой и отключение. В настоящее время Microsoft исследует эту проблему;
Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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