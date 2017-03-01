Microsoft Edge Canary получил функцию «Копировать ссылку в текст»
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:26
- Просмотров: 69
Компания Microsoft недавно добавила функцию под названием «Копировать ссылку в текст» в Microsoft Edge, чтобы помочь пользователям создать ссылку на только что выделенный текст.
Функция «Копировать ссылку в текст» доступна в качестве флага в Microsoft Edge Canary. Принцип работы этой функции довольно прост: вы можете посетить веб-страницу и выбрать блок текста, а затем щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню, где вы увидите параметр «Копировать ссылку в текст». Щелкните параметр, затем откройте вкладку и вставьте ее в адресную строку. Скопированный блок текста будет заключен в кавычки, за которым следует URL-адрес страницы, на которой вы выбрали текст. Удалите цитируемый текст, а затем нажмите клавишу Enter, и это приведет вас на исходную веб-страницу. Microsoft Edge также выделит блок текста, который вы выбрали.
Если вы используете Microsoft Edge Canary, то можете включить эту функцию, выполнив следующие действия:
1. Откройте Microsoft Edge и перейдите в edge://flags.
2. Введите «Copy Link to Text» в строке поиска.
3. Щелкните выпадающее меню и выберите «Включить».
4. Перезапустите браузер.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 1
Гостей: 29
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Toukachik
Пользователей: 1
Гостей: 29
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+16Новостей: 12652
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10046