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Microsoft Edge Canary получил функцию «Копировать ссылку в текст»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:26
  • Просмотров: 69
Microsoft Edge Canary получил функцию «Копировать ссылку в текст»

Компания Microsoft недавно добавила функцию под названием «Копировать ссылку в текст» в Microsoft Edge, чтобы помочь пользователям создать ссылку на только что выделенный текст.

Функция «Копировать ссылку в текст» доступна в качестве флага в Microsoft Edge Canary. Принцип работы этой функции довольно прост: вы можете посетить веб-страницу и выбрать блок текста, а затем щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню, где вы увидите параметр «Копировать ссылку в текст». Щелкните параметр, затем откройте вкладку и вставьте ее в адресную строку. Скопированный блок текста будет заключен в кавычки, за которым следует URL-адрес страницы, на которой вы выбрали текст. Удалите цитируемый текст, а затем нажмите клавишу Enter, и это приведет вас на исходную веб-страницу. Microsoft Edge также выделит блок текста, который вы выбрали.





Если вы используете Microsoft Edge Canary, то можете включить эту функцию, выполнив следующие действия:

1. Откройте Microsoft Edge и перейдите в edge://flags.
2. Введите «Copy Link to Text» в строке поиска.
3. Щелкните выпадающее меню и выберите «Включить».
4. Перезапустите браузер.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
techdows.com
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