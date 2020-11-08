Microsoft проведет ребрендинг приложения «Советы» для Windows 10X
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:43
- Просмотров: 19
Windows 10X, похоже, изменит множество функций и приложений к лучшему, делая несколько компонентов пользовательского интерфейса современными, чтобы отличаться от текущей Windows 10.
Например, Windows 10X удаляет Cartana при первой настройке, а это означает, что вы получите более быстрый и простой интерфейс или анимацию при первой настройке устройства.
Согласно одному утёкшему документу, Windows 10X получит несколько предустановленных приложений. Сюда входят Microsoft Edge, Office suite, Microsoft Teams, To Do, Photos, Explorer, Camera, Calculator, Alarms & Clock, Movies & TV, Paint, Music, Notepad, People, Messaging, Media Plan и Learning Hub.
Поскольку Cortana не является важным приложением в Windows 10X, Microsoft будет использовать приложение Learning Hub (в настоящее время это приложение «Советы»), чтобы выделить краткие объяснения того, как выполнять задачи в новой операционной системе.
На новом скриншоте, опубликованном в текущем приложении «Советы», Microsoft подтвердила, что Learning Hub — это то же самое приложение с новым пользовательским интерфейсом и дополнительной информацией.
Благодаря Learning Hub производителям ПК не нужно будет создавать учебные пособия, чтобы помочь пользователям освоить новый интерфейс Windows 10X. Это новое приложение, которое будет встроено в ОС, научит вас новым аспектам в простой и понятной форме.
Microsoft также планирует включить видео, изображения и анимации, показывающие новые функции 10X в действии.
Среди других предустановленных приложений - Weather, Voice Recorder, People, Spotify, Netflix, Snip & Sketch и до 4 OEM-приложений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 1
Гостей: 29
Роботы: Mail Ru Google Yandex
Toukachik
Пользователей: 1
Гостей: 29
Роботы: Mail Ru Google Yandex
+16Новостей: 12652
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10046