Microsoft выпустила Windows Holographic версии 20H2
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 19:22
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Компания Microsoft выпустила Windows Holographic версии 20H2.
Вот полный список новых функций:
• Автоматическая поддержка положения глаз;
• Диспетчер сертификатов;
• Подготовка автоматического запуска с USB;
• Автоматическое подтверждение пакетов подготовки в OOBE;
• Автоматическая подготовка без использования пользовательского интерфейса;
• Использование автопилота с подключением Wi-Fi;
• Tenantlockdown CSP и автопилот;
• Глобальный ограниченный доступ;
• Автоматический запуск приложения в киоске с несколькими приложениями;
• Изменения поведения режима киоска для обработки сбоев;
• Политики HoloLens;
• Кэширование членства в группе AAD для автономного киоска;
• Новые политики ограничения устройств для HoloLens 2;
• Новые политики питания для HoloLens 2;
• Политики обновления;
• Включена видимость страницы «Настройки» для HoloLens 2;
• Режим исследования;
• Увеличена длина записи;
• Улучшения и исправления в обновлении;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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