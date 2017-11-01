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Пользователи теперь могут скачать Microsoft Edge для HoloLens 2 и Windows 10X

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:43
  • Просмотров: 127

На сайте Edge Insider теперь можно скачать Microsoft Edge для HoloLens 2 и Windows 10X.

Вполне возможно, что Microsoft готовится к публичному тестирования Windows 10X.

Вы можете скачать эти версии здесь.
Илья Источник:
microsoftedgeinsider.com
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