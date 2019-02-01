Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.5
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:44
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Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.5.
Полная поддержка гиперссылок
Microsoft улучшила функциональность гиперссылок, чтобы автоматически обнаруживать ссылки внутри вашего терминала. Эти ссылки активны и открываются в вашем браузере по умолчанию с помощью Ctrl + Click.
Звуковой сигнал
Windows Terminal теперь поддерживает символ BEL. Вы можете включить или отключить звуковой сигнал с помощью настройки профиля «bellStyle».
"bellStyle": "audible",
"bellStyle": "none"
"bellStyle": "none"
Поддержка эмоджи иконки профиля
Вы когда-нибудь хотели установить в своем профиле эмоджи? Что ж, сегодня твой счастливый день! Теперь вы можете использовать эиоджи в качестве иконок профиля во всем терминале, установив в качестве "icon" своего профиля эмоджи.
Примечание: Список переходов не поддерживает эмоджи в виде иконок, поэтому ваши профили будут указаны без эмоджи.
Настройка порядка переключения вкладок
Настройка "useTabSwitcher" получила обновление! Теперь вы можете указать "mru" или "inOrder", что включит переключатель вкладок с вкладками, перечисленными либо в последнем использованном порядке, либо в порядке их расположения в терминале.
// Enables the tab switcher
"useTabSwitcher": "mru",
"useTabSwitcher": "inOrder"
// Disables the tab switcher
"useTabSwitcher": "disabled"
"useTabSwitcher": "mru",
"useTabSwitcher": "inOrder"
// Disables the tab switcher
"useTabSwitcher": "disabled"
Фоновое изображение обоев рабочего стола
В настройку "backgroundImage" добавлена новая опция! Вы можете установить фоновое изображение на "desktopWallpaper", которое установит фоновое изображение вашего терминала на обои рабочего стола.
Режимы запуска фокуса
В настройку "launchMode" были добавлены новые режимы запуска. Теперь вы можете указать терминал для запуска в режиме фокусировки или режиме максимальной фокусировки. Режим фокусировки скрывает вкладки и строку заголовка.
"launchMode": "focus",
"launchMode": "maximizedFocus"
"launchMode": "maximizedFocus"
Отключение анимаций
Microsoft добавила анимации при создании и закрытии панелей. Если вы хотите отключить анимации во всем терминальном приложении, вы можете использовать глобальную настройку "disableAnimations".
"disableAnimations": true
Примечание: Если у вас отключены анимации на уровне ОС, вы не увидите анимации внутри терминала, если не установите для "disableAnimations" значение false.
Улучшения командной палитры
Reconfigured> prefix
Microsoft переключила префикс> в режим действия внутри палитры команд, что соответствует функциональности палитры команд VS Code. Backspacing удалит символ> и переведет вас в режим командной строки, позволяя запускать аргументы командной строки.
Кнопка «Назад»
При входе во вложенное меню из палитры команд теперь можно вернуться к корневому меню, не выходя из палитры команд.
Выделенные жирным шрифтом соответствующие поисковые запросы
При поиске команд на палитре команд результаты будут выделять соответствующий текст жирным шрифтом, чтобы упростить поиск нужной команды.
Новые действия
Текстовое поле переименования открытой вкладки
Теперь вы можете открыть текстовое поле переименования вкладки, используя действие "openTabRenamer".
Переключение масштабирования панели
Вы можете использовать действие "togglePaneZoom", чтобы развернуть панель так, чтобы она соответствовала всему содержимому окна терминала.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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