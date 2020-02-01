Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила Skype 8.66 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:57
  • Просмотров: 9
Microsoft выпустила Skype 8.66 для всех пользователей

Компания Microsoft выпустила Skype 8.66 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux и Web

Это большая комната: Tеперь вы можете вести большие беседы, потому что звонки по Skype теперь поддерживают до 100 участников. Узнайте больше о звонках в Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Skype for Android, iPhone и iPad

Это большая комната: Tеперь вы можете вести большие беседы, потому что звонки по Skype теперь поддерживают до 100 участников. Узнайте больше о звонках в Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Что исправлено?

• Новые сообщения не появлялись в верхней части списка последних сообщений;
• Языковые настройки автоматически изменялись на английский;
• При выходе приложение на Android фризило;
• Проблемы с загрузкой или скачиванием файлов;
• Проблемы с исчезновением избранного из списка контактов в Windows;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила Skype 8.62 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.62 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.61 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.61 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.59.0.77 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.59.0.77 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.57 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.57 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.56 для всех пользователей

Microsoft выпустила Skype 8.56 для всех пользователей




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Google Yandex
+7  
Новостей: 12662
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10046