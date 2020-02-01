Microsoft выпустила Skype 8.66 для всех пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:57
- Просмотров: 9
Компания Microsoft выпустила Skype 8.66 для всех пользователей.
Skype для Windows, Mac, Linux и Web
• Это большая комната: Tеперь вы можете вести большие беседы, потому что звонки по Skype теперь поддерживают до 100 участников. Узнайте больше о звонках в Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Skype for Android, iPhone и iPad
• Это большая комната: Tеперь вы можете вести большие беседы, потому что звонки по Skype теперь поддерживают до 100 участников. Узнайте больше о звонках в Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Что исправлено?
• Новые сообщения не появлялись в верхней части списка последних сообщений;
• Языковые настройки автоматически изменялись на английский;
• При выходе приложение на Android фризило;
• Проблемы с загрузкой или скачиванием файлов;
• Проблемы с исчезновением избранного из списка контактов в Windows;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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