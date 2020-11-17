Microsoft Pluton - новый чип безопасности для ПК с Windows
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:56
- Просмотров: 168
Сегодня Microsoft анонсировала Pluton, свой новый чип безопасности для ПК с Windows 10. Он предназначен для обеспечения интеграции оборудования и программного обеспечения, которую мы уже видели в Xbox One и Azure Sphere, но теперь это будет на будущих компьютерах. Да, это аппаратное решение, поэтому для его получения вам обязательно понадобится новый компьютер.
Прямо сейчас аппаратная безопасность обеспечивается Trusted Platform Module (TPM), который отделен от процессора. Проблема с этим методом заключается в том, что, пока TPM эффективен, злоумышленники могут нацеливаться на канал между TPM и процессором.
Это единственная проблема, которую решает Pluton. Чип безопасности Pluton будет встроен непосредственно в процессор, и Microsoft заявила, что работает над этим с Intel, AMD и Qualcomm. Фактически, AMD заявила, что он будет первой, кто его использует.
Pluton будет работать с вещами, которые в настоящее время требуют TPM, такими как BitLocker и System Guard. Фактически, Microsoft заявила, что эта информация не может быть удалена с чипа Pluton с помощью вредоносного ПО или чего-то еще.
Еще одна важная вещь — это то, что обновления прошивки будут поступать непосредственно от Microsoft. Прямо сейчас обновления прошивки могут поступать из самых разных источников. Этим сложно управлять, и Microsoft заявила, что Pluton для ПК с Windows будет «интегрирован с процессом Windows Update таким же образом, как служба безопасности Azure Sphere подключается к устройствам IoT».
Microsoft не уточнила, когда мы увидим поставки ПК с чипом Pluton, но, вероятно, это займет немного времени.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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