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Microsoft анонсировала улучшения истории в Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:06
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Microsoft объявила о нескольких значительных улучшениях истории нового браузере Edge, которые основаны на улучшениях избранного, о которых было объявлено несколько недель назад.

Microsoft анонсировала улучшения истории в Edge


Как и в меню «Избранное», при открытии истории теперь будет отображаться всплывающее окно, а не полная страница с историей. Из-за этого опция истории больше не является выпадающим списком, поскольку вы можете легко открыть более полный опыт, щелкнув его. Как и в избранном, вы можете закрепить историю сбоку экрана, чтобы она всегда была доступна, и теперь вы также можете добавить иконку истории рядом с адресной строкой.





Также стоит отметить наличие разделов «Все», «Недавно закрытые» и «Вкладки с других устройств», если у вас включена синхронизация истории и вкладок, хотя это пока доступно только некоторым пользователям. Браузер также запоминает разворот, который вы использовали в последний раз, поэтому вы перейдете к нему в следующий раз, когда откроете историю.



Одно из улучшений, которые вы получаете с этим всплывающим окном, заключается в том, что открываемые вами веб-сайты будут видны за ним, не закрывая окно, так что вам будет легче открывать различные ссылки и проверять правильность. Microsoft также улучшила логику для недавно закрытых вкладок, поэтому Edge будет запоминать последние 25 вкладок и окон, которые вы закрыли в прошлых сессиях, а не только последнюю сессию.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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