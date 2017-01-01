Microsoft выпустила WinUI 3 Preview 3
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:29
- Просмотров: 109
Компания Microsoft выпустила третью предварительную версию WinUI 3.
Вот общий список новых функций в Preview 3:
• Поддержка ARM64;
• Перетаскивайте внутри и снаружи приложений;
• RenderTargetBitmap (пока только содержимое XAML - содержимое SwapChainPanel будет захвачено позже);
• Улучшения инструментария/опыта разработчиков:
o Live Visual Tree, Hot Reload, Live Property Explorer и аналогичные инструменты;
o Intellisense теперь работает с WinUI 3;
• MRT Core Integration;
o Это делает приложения быстрее и легче при запуске и обеспечивает более быстрый поиск ресурсов;
• Поддержка кастомного курсора;
• API ввода вне потока;
• Улучшения производительности по сравнению с Preview 2;
• Несколько окон в настольных приложениях - улучшенная поддержка по сравнению с Preview 2;
Более подробную документацию по WinUI 3 Preview 3 вы можете найти здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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