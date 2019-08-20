Первая демонстрация Project xCloud для ПК с Windows 10

Project xCloud — это кодовое название облачной платформы Microsoft для Xbox Game Pass Ultimate, позволяющей транслировать игры консольного качества на любое устройство. Сервис теперь доступен для Android, но ожидается, что в будущем он появится на iOS и ПК. А вчера Windows Central провел свою первую практическую сессию с потоковой передачей Project xCloud, работающей на Surface Pro X.[center[/center]Project xCloud на ПК выглядит и работает почти так же, как и на Android, легко масштабируясь для соответствия большим дисплеям. Приложение, которое использовал портал Windows Central, предназначено для внутреннего тестирования и обладает всеми функциями приложения Xbox Game Pass для Android, включая сенсорное управление, что идеально, если вы используете устройство Surface, а не имейте под рукой контроллер Xbox или один из зажимов для телефонов с контроллером Xbox xCloud. Даже если у вас есть способный ПК, потоковая передача консольных игр на ПК также имеет некоторые другие небольшие преимущества, в том числе меньшую уязвимость для хакеров и читеров по сравнению с онлайн-аналогами ПК, а также возможность более простого масштабирования окна без использования стороннего программного обеспечения, такого как приложение Borderless Gaming в Steam.Запись в прямом эфире была продемонстрирована Заком Боуденом, который использует стандартный Интернет на 200 МБ/с от местного провайдера. Элементы управления были отзывчивыми и казались почти естественными, с очень небольшими артефактами в видеопотоке.Предполагается, что Project xCloud будет встроен непосредственно в новое приложение Xbox для Windows 10, аналогично тому, как он встроен в приложение Xbox Game Pass для Android.