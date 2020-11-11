Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 88.0.702.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:24
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 88.0.702.0. Вот несколько новых анонсов компании Microsoft:
• Во-первых, для всех, кому интересно, что Microsoft имеем в виду, когда говорит об оперативной памяти или памяти, у компании есть хорошее вводное объяснение здесь: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/11/11/how-microsoft-edge-and-other-applications-manage-memory/;
• Далее, для тех из вас, кто недавно заметил некоторые новые иконки в Canary, у Microsoft есть официальное объявление здесь: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/introducing-new-fluent-iconography-for-microsoft-edge/m-p/1897400;
• Наконец, вслед за обновлениями в меню «Избранное» Microsoft аналогичным образом обновляет и меню «История». Для получения более подробной информации о том, чего ожидать в предстоящих сборках, см. https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/improvements-to-history-in-microsoft-edge/m-p/1896552;
Добавлены функции:
• Добавлена возможность добавления текстовых примечаний к PDF-файлам. Обратите внимание, что поддержка пока ограничена Windows. Для получения более подробной информации см. https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/pdf-note-taking-enhanced-with-support-for-text-comments/m-p/1893435;
• Добавлена возможность для Edge активно находить и показывать купоны во время покупок. Обратите внимание, что эта функция недоступна для рабочих и учебных учетных записей;
• Более широко развёрнута поддержка автоматической дедупликации избранного. Теперь дедупликация будет происходить каждый раз, когда избранное синхронизируется с устройством;
• Добавлена возможность делать скриншот всей веб-страницы с помощью Web Capture;
• В Pinning Wizard добавлены настройки для создания дополнительных предложений по умолчанию;
• В список сайтов в режиме IE добавлена поддержка, позволяющая указывать схемы (http/https) вместе с хостом и путем;
• Добавлены новые политики управления для настройки того, включены ли спящие вкладки, для настройки тайм-аута до их перехода в спящий режим и для настройки списка URL-адресов, для которых заблокирован переход в спящий режим. Обратите внимание, что обновления административных шаблонов или документации могут быть пока недоступны;
• Включена поддержка политики управления для блокировки внешних расширений из Chromium;
• Обновлены иконки в Edge, чтобы они больше соответствовали схеме дизайна Fluent;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой добавление избранного прямо со страницы управления избранным иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой первый запуск Edge после перезагрузки устройства иногда зависал;
• Исправлена проблема, из-за которой использование меню «Избранное» иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой PDF-файлов;
• Исправлен сбой при закрытии PDF-файла;
• Исправлен сбой при печати PDF-файла;
• Исправлен сбой при закрытии всплывающих окон;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в профиль браузера, из которого ранее был выполнен выход, иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой клавиша F6 иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлен сбой при закрытии диалогового окна осведомленности о спящих вкладках;
• Исправлен сбой при открытии PDF-файла, который попадал в окно Application Guard;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, установленные как приложения, иногда не запускались в Windows Server или других учетных записях Windows, которые повышают все по умолчанию;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой страниц при загрузке;
• Исправлен сбой при переходе на веб-сайты;
• Исправлено зависание при закрытии браузера;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой установка веб-сайта в качестве приложения иногда не выполнялась, если сайт уже был закреплен на панели задач;
• Исправлена проблема, из-за которой закрепление Edge на панели задач иногда приводило к появлению второй копии Edge на панели задач;
• Исправлена проблема, из-за которой диалоговое окно обратной связи не отображалось;
• Исправлена проблема, из-за которой при добавлении сайта в список «Не очищать» в настройке для очистки файлов cookie и других данных сайта при закрытии браузера иногда происходил сбой;
• Исправлена проблема, из-за которой перетаскивание избранного для изменения их порядка из меню «Избранное» иногда приводило к тому, что избранное было отброшено в другое место, чем показано или предназначалось;
• Исправлена проблема, из-за которой индикатор того, что на вкладке воспроизводится звук, иногда не отображался для некоторых типов мультимедиа;
• Исправлена проблема, из-за которой сортировка или фильтрация файлов cookie на странице управления файлами cookie иногда не выполнялась;
• Исправлена проблема, из-за которой слишком быстрое закрытие веб-захвата после его копирования иногда приводило к сбою копирования;
• Исправлена проблема, из-за которой Guided Switch иногда открывал неправильную страницу, когда ссылки перенаправлялись из личных профилей в рабочие/учебные профили;
• Исправлена проблема, из-за которой переходы, перенаправленные в полный IE, оставляли пустую вкладку в Edge;
• Исправлена проблема, из-за которой политика управления для установки размера бумаги для печати по умолчанию не работала;
• Исправлена проблема, из-за которой иконка защиты информации иногда появлялась в адресной строке, хотя этого не должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторый текст пользовательского интерфейса не отображался при использовании кастомных тем;
• Устарела политика управления для включения проактивной аутентификации;
• Временно удалена возможность закрепления веб-сайта, установленного как приложение, на рабочем столе или в меню Пуск из edge://apps. Обратите внимание, что обычные веб-сайты можно закрепить на панели задач и в меню Пуск с помощью …> Дополнительные инструменты;
Известные проблемы:
• Некоторые расширения, такие как расширение Microsoft Editor, не работают в Linux. Как только они устанавливаются, происходит их сбой и отключение. В настоящее время Microsoft исследует эту проблему;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Некоторые пользователи все еще сталкиваются с проблемой, когда немедленно происходит сбой всех вкладок и расширений с ошибкой STATUS_INVALID_IMAGE_HASH. Наиболее распространенной причиной этой ошибки является устаревшее программное обеспечение безопасности или антивирусное программное обеспечение от таких поставщиков, как Symantec, и в этих случаях обновление этого программного обеспечения исправит ее;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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