Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.1579

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 14:26
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.1579.

Вот полный список исправлений:

• Исправлены проблемы с аутентификацией Kerberos, связанные со значением подраздела реестра PerformTicketSignature в CVE-2020-17049, которое было частью обновления Windows от 10 ноября 2020 г. Следующие проблемы могли возникнуть на контроллерах домена с возможностью записи и только для чтения (DC):
• Билеты службы Kerberos и билеты предоставления билетов (TGT) могли не продлеваться для клиентов Kerberos, отличных от Windows, если для PerformTicketSignature задано значение 1 (по умолчанию);
• Сценарии службы для пользователя (S4U), такие как запланированные задачи, кластеризация и службы для бизнес-приложений, могли завершиться ошибкой для всех клиентов, если для PerformTicketSignature установлено значение 0;
• Делегирование S4UProxy не удавалось во время перенаправления билетов в междоменных сценариях, если контроллеры домена в промежуточных доменах обновлялись непоследовательно и для PerformTicketSignature установлено значение 1;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
support.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Билеты на конференцию Build 2016 были проданы за 1 минуту

Билеты на конференцию Build 2016 были проданы за 1 минуту

Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.316

Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.316

Microsoft выпустила Windows 10 Mobile Build 15254.582

Microsoft выпустила Windows 10 Mobile Build 15254.582

Microsoft раздаёт билеты на MWC 2015 для инсайдеров Windows

Microsoft раздаёт билеты на MWC 2015 для инсайдеров Windows

Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.404

Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.404




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 51
Пользователей: 0
Гостей: 51
Роботы: Google Yandex
+6  
Новостей: 12681
+0  
Комментариев: 39450
+0  
Пользователей: 10046