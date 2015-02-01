Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.1579
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:26
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Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 17763.1579.
Вот полный список исправлений:
• Исправлены проблемы с аутентификацией Kerberos, связанные со значением подраздела реестра PerformTicketSignature в CVE-2020-17049, которое было частью обновления Windows от 10 ноября 2020 г. Следующие проблемы могли возникнуть на контроллерах домена с возможностью записи и только для чтения (DC):
• Билеты службы Kerberos и билеты предоставления билетов (TGT) могли не продлеваться для клиентов Kerberos, отличных от Windows, если для PerformTicketSignature задано значение 1 (по умолчанию);
• Сценарии службы для пользователя (S4U), такие как запланированные задачи, кластеризация и службы для бизнес-приложений, могли завершиться ошибкой для всех клиентов, если для PerformTicketSignature установлено значение 0;
• Делегирование S4UProxy не удавалось во время перенаправления билетов в междоменных сценариях, если контроллеры домена в промежуточных доменах обновлялись непоследовательно и для PerformTicketSignature установлено значение 1;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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