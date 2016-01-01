Microsoft обновила почти все версии Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:55
- Просмотров: 168
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.631, 19042.631, 18362.1237, 18363.1237, 17763.1613 и 14393.4048.
Вот список изменений 19041.631 и 19042.631:
• Исправлены проблемы с аутентификацией Kerberos, связанные со значением подраздела реестра PerformTicketSignature в CVE-2020-17049, которое было частью обновления Windows от 10 ноября 2020 г. Следующие проблемы могли возникнуть на контроллерах домена с возможностью записи и только для чтения (DC):
• Билеты службы Kerberos и билеты предоставления билетов (TGT) могли не продлеваться для клиентов Kerberos, отличных от Windows, если для PerformTicketSignature задано значение 1 (по умолчанию);
• Сценарии службы для пользователя (S4U), такие как запланированные задачи, кластеризация и службы для бизнес-приложений, могли завершиться ошибкой для всех клиентов, если для PerformTicketSignature установлено значение 0;
• Делегирование S4UProxy не удавалось во время перенаправления билетов в междоменных сценариях, если контроллеры домена в промежуточных доменах обновлялись непоследовательно и для PerformTicketSignature установлено значение 1;
Узнать список изменений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Google Yandex
+7Новостей: 12689
+0Комментариев: 39450
+0Пользователей: 10046