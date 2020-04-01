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Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20262.1010

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:59
  • Просмотров: 78

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 20262.1010 (KB4594431). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания.

Вы можете изучить пресс-релиз сборки 20262 здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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