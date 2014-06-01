Windows 10 21H1 может быть незначительным обновлением
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:00
- Просмотров: 394
Есть признаки того, что Windows 10 21H2 может стать крупным обновлением в 2021 году, которое может принести современный проводник и другие изменения пользовательского интерфейса.
Ранее Пэнос Панай опубликовал видео, в котором показано обновлённое меню Пуск, проводник, контекстно-зависимые меню и приложения, такие как Календарь, Фотографии, Microsoft Edge и другие.
Теперь стало известно о том, что некоторые функции/изменения, такие как современный проводник, контекстные меню и обновленные версии приложений, могут не появиться с обновлением Windows 10 21H1, как ожидалось ранее. Недавно Microsoft переместила инсайдеров канала Dev в ветку FE_RELEASE, что заставило её удалить многие новые функции, которые уже появились в ветке PRE_RELEASE.
Все новые сборки, выпущенные на данный момент в ветке FE_RELEASE, не содержат ничего нового для демонстрации. Есть доклады от других источников, в которых говорится, что в 2021 году выйдет только одно крупное обновление Windows 10.
Предполагается, что обновление 21H1 может быть похоже на обновление 20H2.
Илья Источник:
thewincentral.com
thewincentral.com
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