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Microsoft Edge Canary получил функцию Smart Copy

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:44
  • Просмотров: 375

Microsoft развертывает поддержку Smart Copy в Microsoft Edge Canary. Эта функция позволяет копировать содержимое, такое как диаграммы и изображения, а затем вставлять это содержимое в другое место, сохраняя его форматирование.





Microsoft Edge Canary получил функцию Smart Copy


Пользователь под ником «Sumit - Insider MVP» поделился видео с этой функцией. В видео выбирается таблица на веб-сайте, которая затем вставляется в Microsoft Edge. Таблица, вставленная в Word, выглядит точно так же, как таблица с исходного веб-сайта.

Вы можете использовать Smart Copy с помощью сочетания клавиш Ctrl + Shift + X.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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