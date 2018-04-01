Microsoft Edge Canary получил функцию Smart Copy
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:44
- Просмотров: 375
Microsoft развертывает поддержку Smart Copy в Microsoft Edge Canary. Эта функция позволяет копировать содержимое, такое как диаграммы и изображения, а затем вставлять это содержимое в другое место, сохраняя его форматирование.
Smart copy in @MSEdgeDev has arrived and is very cool!#WIMVP #EdgeInsider pic.twitter.com/bLCzbWla2q— Sumit - Insider MVP (@_sumitdhiman) November 23, 2020
Пользователь под ником «Sumit - Insider MVP» поделился видео с этой функцией. В видео выбирается таблица на веб-сайте, которая затем вставляется в Microsoft Edge. Таблица, вставленная в Word, выглядит точно так же, как таблица с исходного веб-сайта.
Вы можете использовать Smart Copy с помощью сочетания клавиш Ctrl + Shift + X.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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