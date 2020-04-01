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Microsoft Edge Canary получил функцию для перемещения вкладок между профилями

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:12
  • Просмотров: 119
Microsoft Edge Canary получил функцию для перемещения вкладок между профилями

Пользователи Microsoft Edge Canary теперь могут попробовать новую экспериментальную функцию. Как указал Аарон Густафсон, эта функция позволяет пользователям перемещать вкладки между различными профилями Edge через контекстное меню.



Если вы используете последнюю версию (89.0.711.0 или более позднюю) Microsoft Edge Canary, то можете использовать эту функцию, выполнив следующие действия:

1. Введите edge://flags/#edge-move-tabs-to-profile-window в адресной строке.
2. Оттуда переключите выпадающий список на «Включено» и перезагрузите браузер, чтобы включить новую функцию.
3. После того как он настроен и когда у вас открыто несколько профилей, щелкните правой кнопкой мыши на конкретной вкладке, а затем выберите в контекстном меню пункт «Переместить вкладку в (имя вашего профиля) окно».
Илья Источник:
twitter.com/AaronGustafson
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