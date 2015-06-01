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Microsoft Edge Canary теперь может переименовывать окна браузера

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:38
  • Просмотров: 122
Microsoft Edge Canary теперь может переименовывать окна браузера

Microsoft работает над новой функцией управления вкладками, которая позволит пользователям устанавливать кастомные имена для окон браузера в Microsoft Edge. Как заметил пользователь под ником «Leopeva-2», экспериментальная функция не скрыта за каким-либо флагом и должна быть доступна всем пользователям Microsoft Edge Canary.

Возможность переименовать несколько вкладок - отличное дополнение для людей, у которых обычно открыто несколько вкладок в Microsoft Edge. Это должно упростить классификацию окон браузера на основе их содержимого и быструю идентификацию. Что наиболее важно, это помогает различать разные вкладки при переключении между ними с помощью сочетания клавиш Alt-Tab.



Чтобы воспользоваться этой новой функцией, щелкните правой кнопкой мыши область строки заголовка окна и выберите параметр «Имя окна» из контекстного меню. В диалоговом окне установки имени окна введите уникальное имя и нажмите «ОК», чтобы подтвердить изменения. Вы можете повторить эти шаги, чтобы переименовать все вкладки браузера, открытые на вашем компьютере.



Также можно отметить функцию, которая улучшит полосы прокрутки в темном режиме.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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