Microsoft Edge Canary теперь может переименовывать окна браузера
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:38
- Просмотров: 122
Microsoft работает над новой функцией управления вкладками, которая позволит пользователям устанавливать кастомные имена для окон браузера в Microsoft Edge. Как заметил пользователь под ником «Leopeva-2», экспериментальная функция не скрыта за каким-либо флагом и должна быть доступна всем пользователям Microsoft Edge Canary.
Возможность переименовать несколько вкладок - отличное дополнение для людей, у которых обычно открыто несколько вкладок в Microsoft Edge. Это должно упростить классификацию окон браузера на основе их содержимого и быструю идентификацию. Что наиболее важно, это помогает различать разные вкладки при переключении между ними с помощью сочетания клавиш Alt-Tab.
Чтобы воспользоваться этой новой функцией, щелкните правой кнопкой мыши область строки заголовка окна и выберите параметр «Имя окна» из контекстного меню. В диалоговом окне установки имени окна введите уникальное имя и нажмите «ОК», чтобы подтвердить изменения. Вы можете повторить эти шаги, чтобы переименовать все вкладки браузера, открытые на вашем компьютере.
Также можно отметить функцию, которая улучшит полосы прокрутки в темном режиме.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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