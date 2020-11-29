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Microsoft уже тестирует Windows 10 21H2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:28
  • Просмотров: 238

Ожидается, что Windows 10 21H1 будет незначительным обновлением, а реальные изменения будут видны в Windows 10 21H2.

Ресурс WindowsLatest сообщил, что Microsoft уже тестирует Windows 10 Build 21264.

Предполагается, что Windows 10 21H2 получит новый интерфейс, современный проводник, новые контекстные меню и другие улучшения.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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