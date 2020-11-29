Microsoft уже тестирует Windows 10 21H2
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:28
- Просмотров: 238
Ожидается, что Windows 10 21H1 будет незначительным обновлением, а реальные изменения будут видны в Windows 10 21H2.
Ресурс WindowsLatest сообщил, что Microsoft уже тестирует Windows 10 Build 21264.
Предполагается, что Windows 10 21H2 получит новый интерфейс, современный проводник, новые контекстные меню и другие улучшения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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